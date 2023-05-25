Лихачёв: КНР поддерживает действия России по обеспечению безопасности на Запорожской АЭС
Об этом Лихачёв сказал на полях Невского международного экологического конгресса.
Как рассказал глава «Росатома», российская сторона проинформировала коллег из Китая о ситуации на Запорожской АЭС.
«Мы увидели серьёзную поддержку со стороны китайских партнёров в наших действиях по обеспечению безопасности Запорожской атомной станции», — цитирует его РИА Новости.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Россия привержена защите ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции.