Лихачёв: КНР поддерживает действия России по обеспечению безопасности на Запорожской АЭС

Генеральный директор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что власти Китая поддерживают действия России по обеспечению безопасности на Запорожской атомной электростанции.

Об этом Лихачёв сказал на полях Невского международного экологического конгресса.

Как рассказал глава «Росатома», российская сторона проинформировала коллег из Китая о ситуации на Запорожской АЭС.

«Мы увидели серьёзную поддержку со стороны китайских партнёров в наших действиях по обеспечению безопасности Запорожской атомной станции», — цитирует его РИА Новости.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Россия привержена защите ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции.