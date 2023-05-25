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Путин: странам ЕАЭС надо стремиться к общим учебным и профстандартам, единым учебникам

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Российский лидер Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что странам — участницам ЕАЭС необходимо стремиться к выработке общих учебных и профессиональных стандартов.

«Необходимо стремиться к координации национальных образовательных и научных программ, гармонизации требований к профессиям, выработке общих учебных и профессиональных стандартов», — отметил он.

Путин также заявил, что странам ЕАЭС нужно стремиться к выпуску совместных образовательных курсов и единых учебников по техническим и другим дисциплинам.

Кроме того, следует развивать межвузовское сотрудничество, программы стажировок и академических обменов, добавил президент.

Российский лидер также подчеркнул необходимость обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС, чтобы граждане государств объединения чувствовали себя комфортно.

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