Путин: странам ЕАЭС надо стремиться к общим учебным и профстандартам, единым учебникам
«Необходимо стремиться к координации национальных образовательных и научных программ, гармонизации требований к профессиям, выработке общих учебных и профессиональных стандартов», — отметил он.
Путин также заявил, что странам ЕАЭС нужно стремиться к выпуску совместных образовательных курсов и единых учебников по техническим и другим дисциплинам.
Кроме того, следует развивать межвузовское сотрудничество, программы стажировок и академических обменов, добавил президент.
Российский лидер также подчеркнул необходимость обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС, чтобы граждане государств объединения чувствовали себя комфортно.