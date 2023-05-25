Посол: Индонезия заинтересована в сотрудничестве с Россией в области энергетики

Индонезия заинтересована в развитии сотрудничества с Россией в области энергетики.

Об этом заявил посол республики в Москве Хосе Таварес.

«Конечно, мы заинтересованы в сотрудничестве с Россией в области энергетики. У нас есть большой проект в Тубане, мегапроект», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что существует инициатива по передаче технологий в области нефтехимии.

Ранее стало известно, что Евразийский экономический союз ведёт активные переговоры о создании зон свободной торговли с Объединёнными Арабскими Эмиратами, Индонезией и Египтом.