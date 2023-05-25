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Решетников: ЕАЭС ведёт переговоры о зонах свободной торговли с ОАЭ и Индонезией

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) ведёт активные переговоры о создании зон свободной торговли с Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Индонезией и Египтом.
Решетников: ЕАЭС ведёт переговоры о зонах свободной торговли с ОАЭ и Индонезией
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Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 24».

«У нас идут активные переговоры с Объединёнными Арабскими Эмиратами, они серьёзно заинтересованы в этом... И мы начали переговорный процесс с Индонезией», — заявил он.

Решетников рассказал, что переговорный процесс также ведётся с Египтом.

Он отметил, что конечной целью ЕАЭС является формирование «больших торговых блоков».

Ранее председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на пленарном заседании II Евразийского экономического форума заявил, что Евразийскому экономическому союзу необходима межгосударственная программа по импортозамещению.

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