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Кулеба: Киев готов обсуждать инициативы без замораживания конфликта и уступок территорий

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в обращении по случаю Дня Африки заявил, что Киев готов обсуждать мирные инициативы только в том случае, если они не предусматривают территориальных уступок и замораживание конфликта.
Кулеба: Киев готов обсуждать инициативы без замораживания конфликта и уступок территорий
  • © AP Photo / Andrew Kravchenko

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы открыты к обсуждению любых мирных инициатив, если они уважают два принципа: не предусматривают территориальных уступок и не ведут к замораживанию конфликта вместо мира», — сказал он.

Кулеба заявил, что Украина имеет свою «формулу мира», которая должна стать основой любых мирных усилий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылки мирного урегулирования конфликта на Украине пока отсутствуют.

По его словам, Россия придерживается мнения, что конфликт на Украине не должен стать замороженным.

23 мая российский посол в Дании Владимир Барбин подчеркнул, что всерьёз обсуждать мирное урегулирование украинского конфликта без участия России невозможно.

Он подчеркнул, что предложенная Зеленским «формула мира» рассчитана не на окончание конфликта, а на его продолжение.

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