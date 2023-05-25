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Посол Швеции Мард была вызвана в МИД России

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В МИД России сообщили, что посол Швеции Малена Мард была вызвана в российское ведомство.
Посол Швеции Мард была вызвана в МИД России
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«В МИД России была вызвана посол Швеции в России М. Мард, которой было заявлено о том, что с учётом проводимого Швецией конфронтационного курса в отношении Российской Федерации российской стороной принято решение о прекращении с 1 сентября 2023 года деятельности Генерального консульства Российской Федерации в Гётеборге», — сказано в заявлении ведомства.

В российском МИД заявили, что Россия с 1 сентября отзывает согласие на работу генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге.

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