Президент Азербайджана Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву на встречу с Пашиняном
Об этом сообщает агентство «АЗЕРТАДЖ».
«Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Москву», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в Московском международном аэропорту Внуково-2 Алиева встретили заместитель главы МИД России Михаил Галузин и другие официальные лица.
Ранее сообщалось, что Пашинян отправился в Москву с рабочим визитом для участия в заседании Евразийского экономического совета.
19 мая глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду на то, что переговоры России, Армении и Азербайджана в Москве пройдут конструктивно.