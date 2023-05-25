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Президент Азербайджана Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву на встречу с Пашиняном

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию, где запланирована его встреча с российским лидером Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном.
Президент Азербайджана Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву на встречу с Пашиняном

Об этом сообщает агентство «АЗЕРТАДЖ».

«Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Москву», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в Московском международном аэропорту Внуково-2 Алиева встретили заместитель главы МИД России Михаил Галузин и другие официальные лица.

Ранее сообщалось, что Пашинян отправился в Москву с рабочим визитом для участия в заседании Евразийского экономического совета.

19 мая глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду на то, что переговоры России, Армении и Азербайджана в Москве пройдут конструктивно.

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