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Министр обороны Шойгу прибыл в Минск, где Совмин обороны ОДКБ обсудит региональные угрозы

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Глава российского Минобороны Сергей Шойгу прибыл в Минск, где участники заседания Совета министров обороны стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудят региональные вызовы и угрозы.
Министр обороны Шойгу прибыл в Минск, где Совмин обороны ОДКБ обсудит региональные угрозы
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В ходе заседания главы оборонных ведомств обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности, вопросы совершенствования системы кризисного реагирования в формате организации, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес», — передаёт сообщение РИА Новости.

19 мая министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов обсудили ситуацию в регионе.

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