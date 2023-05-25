Министр обороны Шойгу прибыл в Минск, где Совмин обороны ОДКБ обсудит региональные угрозы
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«В ходе заседания главы оборонных ведомств обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности, вопросы совершенствования системы кризисного реагирования в формате организации, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес», — передаёт сообщение РИА Новости.
19 мая министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов обсудили ситуацию в регионе.