Минторг Турции: застрявшие на Украине турецкие суда вернутся в Турцию в течение 5—10 дней

Турецкие суда, которые из-за украинского конфликта остались заблокированными в портах Украины, вернутся в течение пяти — десяти дней.

Об этом, как пишет издание Milliyet, заявил замруководителя Главного управления по международной торговле и услугам при турецком Минторге и координатор зернового коридора Юсуф Каракаш.

«В настоящее время принадлежащие Турции суда остаются в украинских портах из-за продолжающегося конфликта... Ожидается, что эти суда будут доставлены в Турцию в течение ближайших пяти — десяти дней», — передаёт его слова ТАСС.

По словам Каракаша, ситуация с этими судами мониторится Министерством торговли и совместным координационным центром.

18 мая в МИД России заявили, что Москва никогда не препятствовала выходу турецких судов из портов Украины, проблемы возникали по вине Киева.