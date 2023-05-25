Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Минторг Турции: застрявшие на Украине турецкие суда вернутся в Турцию в течение 5—10 дней

Короткая ссылка
Турецкие суда, которые из-за украинского конфликта остались заблокированными в портах Украины, вернутся в течение пяти — десяти дней.
Минторг Турции: застрявшие на Украине турецкие суда вернутся в Турцию в течение 5—10 дней
  • AP

Об этом, как пишет издание Milliyet, заявил замруководителя Главного управления по международной торговле и услугам при турецком Минторге и координатор зернового коридора Юсуф Каракаш.

«В настоящее время принадлежащие Турции суда остаются в украинских портах из-за продолжающегося конфликта... Ожидается, что эти суда будут доставлены в Турцию в течение ближайших пяти — десяти дней», — передаёт его слова ТАСС.

По словам Каракаша, ситуация с этими судами мониторится Министерством торговли и совместным координационным центром.

18 мая в МИД России заявили, что Москва никогда не препятствовала выходу турецких судов из портов Украины, проблемы возникали по вине Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить