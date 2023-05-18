МИД заявил, что Россия никогда не препятствовала выходу турецких судов из портов Украины

Россия никогда не препятствовала выходу турецких судов из портов Украины, проблемы возникали по вине Киева. Об этом сообщили в российском МИД.

В МИД обратили внимание на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу якобы о разрешении Москвы на выход шести турецких судов, застрявших в портах Украины.

«В связи с этим хотели бы отметить, что со стороны России никаких препятствий выходу турецких кораблей, заблокированных в портах Украины, никогда не было», — приводит РИА Новости заявление.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва с самого начала была готова содействовать мирному проходу этих судов в черноморских водах.

«Проблемы, как и ранее, возникли с украинской стороны», — подытожили дипломаты.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки на два месяца.

Он отметил, что есть «относительный результат» на переговорах по соглашению.