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МИД заявил, что Россия никогда не препятствовала выходу турецких судов из портов Украины

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Россия никогда не препятствовала выходу турецких судов из портов Украины, проблемы возникали по вине Киева. Об этом сообщили в российском МИД.
МИД заявил, что Россия никогда не препятствовала выходу турецких судов из портов Украины
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В МИД обратили внимание на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу якобы о разрешении Москвы на выход шести турецких судов, застрявших в портах Украины.

«В связи с этим хотели бы отметить, что со стороны России никаких препятствий выходу турецких кораблей, заблокированных в портах Украины, никогда не было», — приводит РИА Новости заявление.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва с самого начала была готова содействовать мирному проходу этих судов в черноморских водах.

«Проблемы, как и ранее, возникли с украинской стороны», — подытожили дипломаты.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки на два месяца.

Он отметил, что есть «относительный результат» на переговорах по соглашению.

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