Посол Мацегора: железнодорожное грузовое сообщение между Россией и КНДР возобновилось

Железнодорожное грузовое сообщение между Россией и КНДР возобновилось, имеет регулярный характер.

Об этом заявил в интервью РИА Новости российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора.

«В ноябре железнодорожное грузовое сообщение между нашими странами действительно возобновилось, причём не на разовой основе, а в регулярном режиме», — сообщил он.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США продолжают добиваться дипломатического прорыва в отношениях с КНДР, однако ядерные обязательства Соединённых Штатов перед Южной Кореей нерушимы.