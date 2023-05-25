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Посол Мацегора: железнодорожное грузовое сообщение между Россией и КНДР возобновилось

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Железнодорожное грузовое сообщение между Россией и КНДР возобновилось, имеет регулярный характер.
Посол Мацегора: железнодорожное грузовое сообщение между Россией и КНДР возобновилось
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил в интервью РИА Новости российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора.

«В ноябре железнодорожное грузовое сообщение между нашими странами действительно возобновилось, причём не на разовой основе, а в регулярном режиме», — сообщил он.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США продолжают добиваться дипломатического прорыва в отношениях с КНДР, однако ядерные обязательства Соединённых Штатов перед Южной Кореей нерушимы.

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