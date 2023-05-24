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В Европарламенте попытаются заблокировать председательство Венгрии в ЕС

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Венгерский министр юстиции Юдит Варга заявила, что в Европарламенте попытаются заблокировать председательство Венгрии в ЕС.
В Европарламенте попытаются заблокировать председательство Венгрии в ЕС
  • РИА Новости

Как она сообщила в своих социальных сетях, в Европарламенте подготовлен проект соответствующей резолюции.

«На следующей неделе Европарламент вновь будет голосовать по резолюции против Венгрии, чтобы заблокировать её председательство в ЕС во второй половине 2024 года. Мы не позволим им отобрать у Венгрии такую возможность», — цитирует её ТАСС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что намерение Европейского союза ввести 11-й пакет санкций в отношении России противоречит здравому смыслу.

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