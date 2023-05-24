ЕК потребовала от Польши выплатить часть штрафов на €174 млн за судебную реформу
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Как заявил радиостанции RMF FM представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, эти требования на общую сумму €174 млн.
Как передаёт РИА Новости, в ближайшее время данные средства будут вычтены из денег, причитающихся республике из европейских фондов, потому что Польша отказывается платить штрафы.
В конце января Bloomberg сообщил о рекордном уровне займов стран Восточной Европы с начала 2023 года.
Так, за несколько месяцев 2023 года правительства восточноевропейских государств уже заняли почти $32 млрд.