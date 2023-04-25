Bloomberg сообщил о рекордном уровне займов стран Восточной Европы в этом году

Bloomberg сообщил о рекордном уровне займов стран Восточной Европы с начала 2023 года.

По данным источников Bloomberg, за несколько месяцев 2023 года правительства восточноевропейских государств уже заняли почти $32 млрд.

Уточняется, что это в три раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Также сообщается, что впервые за десять лет в пятёрку крупнейших заёмщиков из развивающихся стран входят Польша, Румыния и Венгрия.

В сообщении говорится, что Польша взяла в долг уже $9 млрд, Румыния — $6 млрд, а Венгрия — $5 млрд.

Ранее в Минэкономики Франции заявили, что группа кредиторов Украины продлила до 2027 года приостановку обязательств по выплате долгов.