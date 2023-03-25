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Группа кредиторов Украины продлила приостановку обязательств по выплатам

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В Минэкономики Франции заявили, что группа кредиторов Украины продлила до 2027 года приостановку обязательств по выплате долгов.
Группа кредиторов Украины продлила приостановку обязательств по выплатам
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что кредиторы провели встречу в присутствии представителей МВФ и Всемирного банка. В ходе переговоров было объявлено о «продлении моратория с 1 августа 2022 года на период действия программы МВФ (2023—2027)».

Группа также призвала других кредиторов достичь соглашения с Украиной об урегулировании проблемы задолженности.

Ранее Минфин Украины сообщил о получении очередного займа от Всемирного банка под гарантии Великобритании в размере $203 млн.

Кроме того, по данным Bloomberg, МВФ изучает возможность предоставления Украине многолетнего кредита.

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