Группа кредиторов Украины продлила приостановку обязательств по выплатам
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что кредиторы провели встречу в присутствии представителей МВФ и Всемирного банка. В ходе переговоров было объявлено о «продлении моратория с 1 августа 2022 года на период действия программы МВФ (2023—2027)».
Группа также призвала других кредиторов достичь соглашения с Украиной об урегулировании проблемы задолженности.
Ранее Минфин Украины сообщил о получении очередного займа от Всемирного банка под гарантии Великобритании в размере $203 млн.
Кроме того, по данным Bloomberg, МВФ изучает возможность предоставления Украине многолетнего кредита.