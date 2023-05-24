Лукашенко: евразийство и ЕАЭС начинались на кухне у президента России Владимира Путина
Соответствующее заявление он сделал на пленарной сессии II Евразийского экономического форума.
«Если уж говорить откровенно... я присутствовал у истоков многих процессов. Должен подсказать, что наше евразийство, ЕврАзЭС, (сейчас. — RT) ЕАЭС начинался на кухне у президента Путина. Действительно, было так. И тогда замысел был хороший. Помню, когда он пригласил нас домой», — сказал Лукашенко.
Он также уточнил, что тогда ещё в диалоге принимал участи президент Украины Леонид Кучма.
При этом Лукашенко добавил, что в тот момент сам не сильно верил в развитие проекта, из-за ситуации, которая начала складываться на постсоветском пространстве.
Ранее белорусский лидер заявил, что сотрудничество ЕАЭС с БРИКС и ШОС приведёт к созданию крупнейшего объединения.