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Лукашенко: цель ЕАЭС — не конфронтация, а создание безопасного пространства

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании II Евразийского экономического форума заявил, что ЕАЭС развивает интеграцию не в целях конфронтации, а для создания безопасного пространства.
Лукашенко: цель ЕАЭС — не конфронтация, а создание безопасного пространства
  • РИА Новости

«Мы развиваем интеграцию не в целях конфронтации, президент (России Владимир. — RT) Путин часто об этом говорит. Мы хотим создать многополярное равноправное безопасное пространство для жизнедеятельности», — подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что если ЕАЭС не будет этого делать, о него «постоянно будут вытирать ноги».

По его словам, сотрудничество ЕАЭС с БРИКС и ШОС приведёт к созданию крупнейшего объединения.

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