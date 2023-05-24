Лукашенко: цель ЕАЭС — не конфронтация, а создание безопасного пространства
- РИА Новости
«Мы развиваем интеграцию не в целях конфронтации, президент (России Владимир. — RT) Путин часто об этом говорит. Мы хотим создать многополярное равноправное безопасное пространство для жизнедеятельности», — подчеркнул он.
Лукашенко добавил, что если ЕАЭС не будет этого делать, о него «постоянно будут вытирать ноги».
По его словам, сотрудничество ЕАЭС с БРИКС и ШОС приведёт к созданию крупнейшего объединения.