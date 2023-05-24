В Никарагуа заявили, что поддерживают борьбу России с новой волной фашизма на Украине

Никарагуа поддерживает действия России на Украине, направленные на борьбу с новой волной фашизма, заявил спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега.

Об этом он сказал на полях 11-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Мы поддерживаем действия Российской Федерации на Украине, направленные на освобождение русского народа и всего мира от новой волны фашизма, представленного, в частности, на Украине, союзнике НАТО, в стране, которую США используют как свою марионетку», — сказал он RT.

Ортега заявил, что Никарагуа должна объединиться с такими дружественными странами, как Россия, Китай и Иран.

«Мы все подвергаемся этим безумным и иррациональным нападениям со стороны США и их союзников по НАТО, в том числе в виде так называемых санкций, которые, по сути, являются незаконными», — заявил он.

23 мая в Подмосковье началась XI Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В ней участвуют секретари советов безопасности, советники и помощники глав государств по национальной безопасности, вице-премьеры и руководители спецслужб и правоохранительных органов.

Форум проводится под эгидой Совета безопасности Российской Федерации.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега ранее заявил, что США дирижируют террористическим оркестром вокруг России.