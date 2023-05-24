В Никарагуа заявили, что поддерживают борьбу России с новой волной фашизма на Украине
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Об этом он сказал на полях 11-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
«Мы поддерживаем действия Российской Федерации на Украине, направленные на освобождение русского народа и всего мира от новой волны фашизма, представленного, в частности, на Украине, союзнике НАТО, в стране, которую США используют как свою марионетку», — сказал он RT.
Ортега заявил, что Никарагуа должна объединиться с такими дружественными странами, как Россия, Китай и Иран.
«Мы все подвергаемся этим безумным и иррациональным нападениям со стороны США и их союзников по НАТО, в том числе в виде так называемых санкций, которые, по сути, являются незаконными», — заявил он.
23 мая в Подмосковье началась XI Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В ней участвуют секретари советов безопасности, советники и помощники глав государств по национальной безопасности, вице-премьеры и руководители спецслужб и правоохранительных органов.
Форум проводится под эгидой Совета безопасности Российской Федерации.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега ранее заявил, что США дирижируют террористическим оркестром вокруг России.