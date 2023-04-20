Президент Никарагуа Ортега: США дирижируют террористическим оркестром вокруг России

Президент Никарагуа Даниэль Ортега в эфире телеканала Canal 4 заявил, что Россия на Украине ведёт войну за мир в окружении «международного террористического оркестра» из стран НАТО, которым дирижируют США.

«НАТО преследует Россию, окружая её большим количеством оружия, большим количеством военных баз, а Соединённые Штаты дирижируют международным террористическим оркестром», — цитирует его РИА Новости. Ортега отметил, что в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым часть беседы они посвятили вопросам мира. Ранее министр иностранных дел Республики Никарагуа Денис Монкада принял приглашение Лаврова посетить Россию с ответным визитом.