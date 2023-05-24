Захарова: говорить о расширении БРИКС не стоит до согласования параметров процесса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос о расширении БРИКС можно будет обсуждать после согласования параметров данного процесса.

«Ведётся работа по согласованию модальностей самого процесса расширения», — цитирует Захарову ТАСС.

По её словам, приступать к рассмотрению конкретных заявок можно будет после достижения консенсуса по всем параметрам, а также принятия соответствующего решения на саммите БРИКС.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва готова и далее развивать сотрудничество в БРИКС по всем направлениям.

Также президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения по организации и о проведению в 2024 году в России спортивных игр БРИКС.