Захарова: говорить о расширении БРИКС не стоит до согласования параметров процесса
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«Ведётся работа по согласованию модальностей самого процесса расширения», — цитирует Захарову ТАСС.
По её словам, приступать к рассмотрению конкретных заявок можно будет после достижения консенсуса по всем параметрам, а также принятия соответствующего решения на саммите БРИКС.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва готова и далее развивать сотрудничество в БРИКС по всем направлениям.
Также президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения по организации и о проведению в 2024 году в России спортивных игр БРИКС.