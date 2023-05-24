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Hill: властям США нужно поднять потолок госдолга и выиграть месяц на продление переговоров

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Белому дому и палате представителей США следует согласиться на повышение потолка госдолга хотя бы на месяц вперёд, чтобы выиграть время и выработать сделку, пишет американская газета The Hill.
Hill: властям США нужно поднять потолок госдолга и выиграть месяц на продление переговоров
  • AP

Такое мнение выразил обозреватель Брент Будовски.

«Байден и Маккарти, которые сегодня мрачно и серьёзно танцуют танго демократии и долга, должны договориться о продлении потолка долга на один месяц, чтобы выиграть немного времени для заключения сделки», — пишет он.

По мнению журналиста, это убедило бы рейтинговые агентства не снижать кредитный рейтинг США до дефолта, который приведёт к «финансовому краху, которого не видели многие поколения».

Министр финансов США Джанет Йеллен не исключила, что в стране 1 июня может произойти дефолт по госдолгу, если конгресс и администрация не придут к соглашению.

По словам Маккарти, Байден месяцами игнорировал надвигающийся кризис, несмотря на неоднократные призывы к переговорам.

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