Депутат Белик: Ближний Восток является для США препятствием в изоляции России

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о том, что США разрабатывают планы информационной войны против России на Ближнем Востоке.

«У администрации Байдена на Ближнем Востоке дела идут не очень хорошо. Поэтому свою слабость Вашингтон решил по привычке облечь в методы противостояния России», — подчёркивает парламентарий.

Он считает, что гибридная война, развёрнутая Западом против России, включает и информационную составляющую.

«Неудивительно, что свои силы Штаты бросят в том числе на это направление. Ближний Восток является препятствием в изоляции России, которую стремится проводить Запад, и, по сути, идёт наперекор планам США и их союзников», — заключил он.

Ранее Нарышкин заявил, что США разрабатывают планы информационной войны против России на Ближнем Востоке.

По словам директора СВР, подобные действия Вашингтона обусловлены нормализацией обстановки на Ближнем Востоке и падением авторитета Вашингтона в этом регионе.