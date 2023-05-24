Депутат Белик: Ближний Восток является для США препятствием в изоляции России
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«У администрации Байдена на Ближнем Востоке дела идут не очень хорошо. Поэтому свою слабость Вашингтон решил по привычке облечь в методы противостояния России», — подчёркивает парламентарий.
Он считает, что гибридная война, развёрнутая Западом против России, включает и информационную составляющую.
«Неудивительно, что свои силы Штаты бросят в том числе на это направление. Ближний Восток является препятствием в изоляции России, которую стремится проводить Запад, и, по сути, идёт наперекор планам США и их союзников», — заключил он.
Ранее Нарышкин заявил, что США разрабатывают планы информационной войны против России на Ближнем Востоке.
По словам директора СВР, подобные действия Вашингтона обусловлены нормализацией обстановки на Ближнем Востоке и падением авторитета Вашингтона в этом регионе.