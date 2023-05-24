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Segezha продала бизнес в Европе по производству упаковки за €1 и с долгом примерно €100 млн

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Лесопромышленный холдинг Segezha Group продал свою европейскую дочернюю компанию Segezha Packaging за примерно €1, но у компании был накоплен долг в районе €100 млн.
Segezha продала бизнес в Европе по производству упаковки за €1 и с долгом примерно €100 млн
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на президента компании Михаила Шамолина.

Он уточнил, что таким образом можно считать, что европейский бизнес продан, по сути, за €100 млн.

Шамолин рассказал, что это соответствует оценке компании в состоянии, в котором она была до введения санкции.

В конце марта стало известно, что Segezha Group продала свои заводы по производству бумажной упаковки в Европе в связи с невозможностью поддерживать их деятельность на фоне санкций.

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