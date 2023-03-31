Segezha Group продала свои заводы по производству бумажной упаковки в Европе из-за санкций

Segezha Group продала свои заводы по производству бумажной упаковки в Европе в связи с невозможностью поддерживать их деятельность на фоне санкций.

Об этом в ходе брифинга сообщил президент Segezha Group Михаил Шамолин. Его слова приводит РБК.

Отмечается, что холдингом была продана дочерняя компания Segezha Packaging, объединяющая семь заводов в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии.

Шамолин не раскрыл детали сделки, отметив, что сумма продажи была рыночной.

В июле 2022 года ЕС запретил импорт российской лесопромышленной продукции в рамках пятого пакета антироссийских ограничений.

Ранее австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International заявила о планах продать или вывести в отдельную структуру свою российскую «дочку».