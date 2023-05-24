Путин заявил о росте нестабильности в международной обстановке

В современной международной обстановке отмечается рост напряжённости, который связан с желанием некоторых стран удержать своё доминирование, невзирая на интересы других государств. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы видим, что современная международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности», — приводит пресс-служба Кремля его слова в видеообращении к участникам проходящей в Московской области под эгидой Совета безопасности России международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Путин добавил, что в регионах мира расширяются старые конфликты и появляются новые очаги напряжённости.

«Такое положение прямо связано со стремлением отдельных государств и объединений сохранить, удержать своё доминирование», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что ряд стран пытаются навязать другим государствам свои правила, полностью игнорируя их суверенитет, национальные интересы и традиции.

Ранее российский лидер подчеркнул, что в данный момент в стране происходит особый момент мощной консолидации российского общества и обострения национального чувства.

По его словам, страна гордится мужеством участников специальной военной операции и стойкостью специалистов, налаживающих мирную жизнь в новых регионах.