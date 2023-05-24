Историк назвал провокацией призывы Польши к НАТО усилить политику сдерживания в Чёрном море

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT призыв в Польше к НАТО усилить политику сдерживания в Чёрном море из-за российского флота.

«Здесь историческое прошлое, когда Речь Посполитая была от моря до моря. Тайная мечта польской элиты остаётся — достичь пределов Речи Посполитой, захватить часть Украины и выйти к Чёрному морю. Выйти к тем рубежам, которые были в 16 веке. Только так можно объяснить эту нелепую и провокационную идею», — отмечает историк.

По его словам, Польше следует беспокоиться о сохранности своих рубежей.

«Это Балтика. Совсем рядом с территориальными водами Польши произошёл подрыв «Северного потока». Это очень серьёзная ситуация. Польше не нужно думать о том, что не относится никак к её территориальным рубежам», — считает Шаповалов.

Он добавил, что данное заявление является провокацией, которая «хорошо характеризует польское правительство».

«Понятно, что не Польша в случае реализации этой идеи будет заниматься прорывом в Чёрном море. Польша пытается науськивать на это своих хозяев, то есть США и Британию. Что касается Чёрного моря, конечно, Россия не допустит усиления присутствия вооружённых сил НАТО. Чёрное море — это территория стран, выходящих на Чёрное море. Только они должны иметь здесь интересы и рассуждать по этому поводу», — заключил собеседник RT.

Ранее в Польском институте международных отношений (PISM) — правительственном аналитическом центре — рассказали об «угрозе» для Североатлантического альянса из-за деятельности Черноморского флота России.

По мнению специалистов, НАТО может достичь «более убедительного сдерживания» за счёт наращивания военного присутствия в регионе и расширения сотрудничества с партнёрами.