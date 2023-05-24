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США ввели санкции против четырёх организаций из КНДР

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США ввели санкции против четырех северокорейских организаций и одного физического лица, которые, как считает Вашингтон, причастны к незаконной деятельности в киберпространстве, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Сегодня Министерство финансов вводит санкции в отношении четырёх организаций и одного физического лица, причастных к незаконному получению доходов и злонамеренной деятельности в киберпространстве», — говорится в заявлении.

Отмечается, что КНДР осуществляет злонамеренную кибердеятельность и использует работников IT за рубежом.

В апреле Канада направила самолёт-разведчик CP-140 Aurora в Японию для его участия в международных операциях по контролю за исполнением санкций Совбеза ООН в отношении КНДР.

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