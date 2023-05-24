США ввели санкции против четырёх организаций из КНДР
«Сегодня Министерство финансов вводит санкции в отношении четырёх организаций и одного физического лица, причастных к незаконному получению доходов и злонамеренной деятельности в киберпространстве», — говорится в заявлении.
Отмечается, что КНДР осуществляет злонамеренную кибердеятельность и использует работников IT за рубежом.
В апреле Канада направила самолёт-разведчик CP-140 Aurora в Японию для его участия в международных операциях по контролю за исполнением санкций Совбеза ООН в отношении КНДР.