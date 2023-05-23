Foreign Policy: Украина после завершения конфликта станет военной базой НАТО

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади заявил, что, независимо от итогов украинского конфликта, Запад превратит подконтрольную Киеву территорию в военную базу НАТО для сдерживания Москвы.

Как он написал в материале для Foreign Policy, Запад превратит Украину в ощетинившегося вооружённого до зубов дикобраза.

Гади отметил, что это включает переход экономики Украины на военные рельсы для массового производства оружия, модернизации вооружённых сил до стандартов НАТО и содержания армии.

Оборонные концерны США и Европы намерены зарабатывать на украинцах и после окончания боевых действий, добавил он.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что, отказываясь признавать поражение украинской армии, США могут пойти на проведение операции на Украине.