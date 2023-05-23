Foreign Policy: Украина после завершения конфликта станет военной базой НАТО
- Legion-Media
Как он написал в материале для Foreign Policy, Запад превратит Украину в ощетинившегося вооружённого до зубов дикобраза.
Гади отметил, что это включает переход экономики Украины на военные рельсы для массового производства оружия, модернизации вооружённых сил до стандартов НАТО и содержания армии.
Оборонные концерны США и Европы намерены зарабатывать на украинцах и после окончания боевых действий, добавил он.
Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что, отказываясь признавать поражение украинской армии, США могут пойти на проведение операции на Украине.