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Гендиректор МАГАТЭ Гросси поблагодарил Китай за поддержку усилий по защите ЗАЭС

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поблагодарил КНР за поддержку его усилий по созданию защиты на ЗАЭС.
Гендиректор МАГАТЭ Гросси поблагодарил Китай за поддержку усилий по защите ЗАЭС
  • AP

«Всесторонний обмен мнениями с государственным советником и министром иностранных дел Китая Цинь Ганом в Пекине. Наши богатые двусторонние отношения с Китаем будут продолжать расти и улучшаться по мере развития его ядерной энергетической программы», — написал он в Twitter.

Гросси также поблагодарил Китай за поддержку усилий по защите ЗАЭС.

22 мая директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации станции Алексей Ясинский заявил, что Украина в седьмой раз отключила Запорожскую АЭС (ЗАЭС) от внешнего энергоснабжения.

По его словам, самое длительное отключение продолжалось более 49 часов.

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