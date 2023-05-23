Вице-спикер СФ Косачёв: НАТО пытается из конфликта на Украине извлечь собственную пользу

Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что страны НАТО должны расширить военное производство, чтобы поставлять оружие Украине и восполнять свои запасы.

«К сожалению, таким заявлениям не приходится удивляться, потому что НАТО, очевидно, является стороной в конфликте и НАТО пытается из этого конфликта извлечь собственную пользу», — считает он.

По словам Косачёва, в заявлении Столтенберга «столь же мало и понимания ситуации, и прогнозирования последствий, и проявления ответственности, как и во всей предыдущей политике НАТО в контексте украинского кризиса, начиная с февраля прошлого года».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС предъявили Брюсселю счёт на €10 млрд для компенсации поставок оружия на Украину.