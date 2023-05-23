Премьер Венгрии Орбан пожелал экс-президенту США Трампу победы на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что желает победы бывшему американскому лидеру Дональду Трампу на президентских выборах в США, которые состоятся в 2024 году.

Об этом он сказал на Катарском экономическом форуме.

Венгерского премьера спросили, рассчитывает ли он на победу Трампа на выборах.

«Я надеюсь», — ответил Орбан, его слова приводит ТАСС.

Кроме того, он назвал экс-президента «хорошим лидером».

Орбан также призвал действующего президента США Джо Байдена не вмешиваться во внутренние дела Венгрии.

В апреле Орбан выразил поддержку Трампу перед предъявлением ему обвинений в суде.