Путин на Высшем Евразийском экономическом совете обсудит энергетическую и продбезопасность

Российский лидер Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета обсудит энергетическую и продовольственную безопасность.

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Отмечается, что планируется рассмотреть ход реализации приоритетов председательства России в Евразийском экономическом союзе в 2023 году.

«В их числе — обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости», — сказано в заявлении.

Речь также идёт об ускорении цифровой трансформации, а также устранении регуляторных и торговых барьеров.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России примет участие в Евразийском экономическом форуме 24 мая в «Зарядье».

В марте Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза страны, в ходе которого обсудил развитие отношений с ближайшими соседями и партнёрами по Евразийскому экономическому союзу.