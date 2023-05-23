Путин на Высшем Евразийском экономическом совете обсудит энергетическую и продбезопасность
- globallookpress.com
Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Отмечается, что планируется рассмотреть ход реализации приоритетов председательства России в Евразийском экономическом союзе в 2023 году.
«В их числе — обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости», — сказано в заявлении.
Речь также идёт об ускорении цифровой трансформации, а также устранении регуляторных и торговых барьеров.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России примет участие в Евразийском экономическом форуме 24 мая в «Зарядье».
В марте Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза страны, в ходе которого обсудил развитие отношений с ближайшими соседями и партнёрами по Евразийскому экономическому союзу.