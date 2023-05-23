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В Кремле анонсировали участие Путина в Евразийском экономическом форуме

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Президент России примет участие в Евразийском экономическом форуме 24 мая в «Зарядье».
В Кремле анонсировали участие Путина в Евразийском экономическом форуме
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«24 мая президент России выступит на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума. Тема форума — «Евразийская интеграция в многополярном мире», — говорится в заявлении.

В марте Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза страны, в ходе которого обсудил развитие отношений с ближайшими соседями и партнёрами по Евразийскому экономическому союзу.

В МИД России отметили прогресс в заключении соглашения о свободной торговле Ирана и ЕАЭС.

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