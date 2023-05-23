В ОДКБ анонсировали заседание Совмина организации 25 мая в Минске

Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов анонсировал заседание Совмина организации под председательством главы Минобороны Белоруссии генерал-лейтенанта Виктора Хренина.

«25 мая в Минске... состоится заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности», — цитирует его ТАСС.

По словам Зайнетдинова, в мероприятии примут участие генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия продолжит вести диалог с Арменией о дальнейшей совместной работе в Организации Договора о коллективной безопасности.

22 мая Пашинян заявил, что участие Армении в учениях ОДКБ в Киргизии сейчас обсуждается.