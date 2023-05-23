Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В ОДКБ анонсировали заседание Совмина организации 25 мая в Минске

Короткая ссылка
Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов анонсировал заседание Совмина организации под председательством главы Минобороны Белоруссии генерал-лейтенанта Виктора Хренина.
В ОДКБ анонсировали заседание Совмина организации 25 мая в Минске
  • © Пресс-секретарь ОДКБ

«25 мая в Минске... состоится заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности», — цитирует его ТАСС.

По словам Зайнетдинова, в мероприятии примут участие генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее  заявил, что Россия продолжит вести диалог с Арменией о дальнейшей совместной работе в Организации Договора о коллективной безопасности.

22 мая Пашинян заявил, что участие Армении в учениях ОДКБ в Киргизии сейчас обсуждается.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить