В ОДКБ анонсировали заседание Совмина организации 25 мая в Минске
- © Пресс-секретарь ОДКБ
«25 мая в Минске... состоится заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности», — цитирует его ТАСС.
По словам Зайнетдинова, в мероприятии примут участие генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия продолжит вести диалог с Арменией о дальнейшей совместной работе в Организации Договора о коллективной безопасности.
22 мая Пашинян заявил, что участие Армении в учениях ОДКБ в Киргизии сейчас обсуждается.