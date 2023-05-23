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МИД: Франция готова заключить соглашение с Украиной о предоставлении гарантий безопасности

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Власти Франции выражают свою готовность заключить соглашение с Украиной о предоставлении ей гарантий безопасности совместно с партнёрами по Североатлантическому альянсу, сообщили во французском МИД.
МИД: Франция готова заключить соглашение с Украиной о предоставлении гарантий безопасности
  • AP

«Франция готова заключить соглашения с Украиной с целью предоставить ей гарантии безопасности», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что США, Великобритания, Германия и Франция могут вступить в соглашение по безопасности для Украины.

В материале говорится, что чиновники в ряде европейских стран согласны с планом по безопасности для Киева, который будет основан на ряде двусторонних заверений.

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