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AOAV: спецназ Британии с 2011 года тайно действовал в ряде стран, включая Россию и Украину

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Спецназ Великобритании с 2011 года тайно участвовал в операциях минимум в 19 странах, включая Россию и Украину.
AOAV: спецназ Британии с 2011 года тайно действовал в ряде стран, включая Россию и Украину
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщает британская благотворительная организация «Борьба с вооружённым насилием» (AOAV) по результатам своего исследования.

«Новое исследование выявило, что за последнее десятилетие британский спецназ участвовал в операциях по меньшей мере в 19 странах… В 2014 году британский спецназ присутствовал в России на Зимних Олимпийских играх в Сочи, где охранял атлетов от потенциальных террористических атак исламистов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на территории Украины специалисты из Великобритании совершали разведывательные миссии и совместно с американскими спецслужбами тренировали бойцов ВСУ.

В начале февраля стало известно, что страны ЕС намерены обучить в рамках своей миссии 30 тыс. украинских военных, что в два раза больше изначального плана.

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