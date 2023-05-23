Мишустин назвал расширение воздушного сообщения приоритетом сотрудничества России и КНР

Расширение воздушного сообщения, активное использование потенциала Северного морского пути является приоритетным направлением сотрудничества России и КНР.

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В числе других приоритетов — расширение воздушного сообщения. И, конечно, более активное использование потенциала Северного морского пути», — цитирует его РИА Новости.

В апреле главное таможенное управление Китая опубликовало данные, согласно которым следует, что товарооборот между Россией и КНР по итогам I квартала 2023 года вырос на 38,7%.