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Бывший депутат ЕП Филиппо обвинил Макрона в помешательстве на Зеленском

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Французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил в своих социальных сетях, что безграничная поддержка киевского режима президентом Франции Эммануэлем Макроном приводит к негативным последствиям для французской стороны.

Таким образом он прокомментировали снимок со встречи Макрона и главы киевского режима Владимира Зеленского на саммите G7 в Хиросиме.

«Все эти выходки Макрона и Зеленского обходятся нам слишком дорого», — цитирует Филиппо РИА Новости.

Вместе с этим он уточнил, что речь идёт как о финансовых затратах Франции, так и о её репутации на международной арене.

По мнению французского политика, Макрона, который оказался подвержен «синдрому Зеленского», необходимо остановить.

Ранее Макрон заявил, что предоставление Зеленскому самолёта для прилёта на саммит G7 является вопросом чести для Франции.

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