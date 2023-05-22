Лавров и глава МИД Узбекистана обсудили меры по укреплению безопасности в регионе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов обсудили меры по укреплению безопасности в регионе .

Как отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства, сторонами была обсуждена нынешняя обстановка в Афганистане и «дополнительные меры по укреплению стабильности и безопасности в регионе».

Вместе с этим российское министерство указало, что во время беседы по теме региональной и международной безопасности глава МИД России изложил российские оценки текущей ситуации на Украине и ход проведения СВО.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот с Узбекистаном за 2022 год вырос более чем на четверть.