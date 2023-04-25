Путин: товарооборот с Узбекистаном за 2022 год вырос более чем на четверть

Москва и Ташкент в прошлом году нарастили товарооборот более чем на 25%.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

«По итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос более чем на четверть», — заявил Путин, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что Центральная Азия обладает богатейшими природными ресурсами и колоссальным человеческим потенциалом.

9 февраля глава «Газпрома» Алексей Миллер встретился с министрами энергетики Казахстана и Узбекистана, они обсудили возможности трёхстороннего взаимодействия в газовой отрасли.