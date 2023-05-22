В Республике Сербской потребовали от Боснии и Герцеговины выполнения Дейтонских соглашений

Глава представительства Республики Сербской в России Душко Перович потребовал от Боснии и Герцеговины выполнения Дейтонских соглашений, а не их интерпретации.

«Президент (Милорад. — RT) Додик и всё руководство Республики Сербской настаивают, чтобы Дейтонские соглашения выполнялись так, как были написаны, а не так, как предпочитают некоторые, говоря о «духе Дейтона», — приводит РИА Новости его слова.

Перович подчеркнул, что власти Боснии и Герцеговины за последние 20 лет отобрали у республики более 130 полномочий и перенесли его на совместный уровень.

Дейтонское соглашение было подписано после войны в Боснии и Герцеговине в первой половине 1990-х годов. В соответствии с документом были сформированы три образования — Федерация БиГ (Босния и Герцеговина), Республика Сербская и особый округ Брчко.

Во главе государства должен был стоять президиум, состоящий из трёх человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).

Ранее стало известно, что Додик не станет на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсуждать тему Украины.