В Республике Сербской заявили, что Додик не будет обсуждать Украину на встрече с Путиным
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«В отношении Украины президент Додик сам не будет задавать вопросы. Если Владимир Владимирович сочтёт нужным, он сам проинформирует Милорада Додика в ходе их встречи о происходящем по украинскому направлению», — сказал он в интервью РИА Новости.
Перович добавил, что Додик расскажет Путину об обстановке в своей стране, так как Россия является гарантом Дейтонских соглашений и ответственна за их исполнение.
Ранее президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины в интервью телеканалу РТРС заявил о планах посетить Москву 23 мая.
Также он сообщил, что темой беседы с российским президентом будет «мир в будущем».