В Республике Сербской заявили, что Додик не будет обсуждать Украину на встрече с Путиным

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик не станет на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсуждать тему Украины, заявил глава представительства РС в России Душко Перович.

«В отношении Украины президент Додик сам не будет задавать вопросы. Если Владимир Владимирович сочтёт нужным, он сам проинформирует Милорада Додика в ходе их встречи о происходящем по украинскому направлению», — сказал он в интервью РИА Новости.

Перович добавил, что Додик расскажет Путину об обстановке в своей стране, так как Россия является гарантом Дейтонских соглашений и ответственна за их исполнение.

Ранее президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины в интервью телеканалу РТРС заявил о планах посетить Москву 23 мая.

Также он сообщил, что темой беседы с российским президентом будет «мир в будущем».