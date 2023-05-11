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Президент Республики Сербской заявил о планах посетить Москву 23 мая

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Президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью телеканалу РТРС заявил о планах посетить Москву 23 мая. По его словам, он намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

«Пусть все знают, что 23 мая я должен быть в Москве, чтобы встретиться с Путиным», — цитирует его ТАСС.

Также он заявил, что темой беседы с российским президентом будет «мир в будущем».

По его словам, «очевидно, что мир больше не такой, как десять лет назад». Президент Республики Сербской также заявил, что необходимо «приспособиться ко всему этому».

Ранее сообщалось, что президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву по случаю Дня Победы.

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