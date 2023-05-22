Глава МИД Нидерландов: лётчиков ВСУ начнут обучать пилотированию на F-16 в скором времени
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Об этом он сказал в ходе заседания совета министров иностранных дел стран Европейского союза в Брюсселе.
«Мы позаботимся о том, чтобы сделать это скорее», — приводит слова Хукстры РИА Новости.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия этим летом начнёт подготовку украинских пилотов.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что подготовка пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и сигналом для России.