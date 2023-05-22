В НАТО заявили о планах усиливать противовоздушную оборону альянса
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе выступления на сессии парламентской ассамблеи НАТО в Люксембурге.
«В наших новых мультирегиональных планах… противовоздушная оборона занимает критически важное место», — приводит слова Джоанэ РИА Новости.
Как отметил замгенсека, усиление и модернизация ПВО альянса будет осуществляться с учётом анализа «российских возможностей» на Украине и эффективности систем Patriot.
Как ранее заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, Россия усилит охрану рубежей на северо-западе страны из-за расширения НАТО.