В правительстве Польши в ответ на требования Володина заявили, что не будут платить России

В польском правительстве отвергли требование спикера Госдумы Вячеслава Володина возместить России средства, потраченные на восстановление Польши в военные и послевоенные годы.

Как ранее заявил Володин, в послевоенное время советский народ потратил на восстановление и развитие Польши по сегодняшним оценкам более $750 млрд, построив свыше 800 объектов промышленности, энергетики и транспорта.

По его словам, Польша «предала историческую память», снося памятники советскому солдату-освободителю, закрывая русские школы и «воруя российскую собственность».

В ответ на это премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал журналистам, что не признаёт таких требований.

«Требование каких-либо санкций со стороны России является не просто абсурдным, но, я бы сказал, типичными советскими пропагандистскими играми», — цитирует его РИА Новости.

Польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс выразил надежду, что слова Володина являются «страшилкой».

«Я надеюсь, что это страшилка, надеюсь, что это только давление... Надо успокоить поляков. Мы точно не будем платить России. Это точно», — сказал он.

22 мая Совет Думы рассмотрит вопрос ответных мер российской стороны на антироссийскую политику Польши, в том числе запрет на передвижение польских фур на территории России.