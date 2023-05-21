Володин: Совет Думы 22 мая рассмотрит вопрос мер против антироссийской политики Польши
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
Володин напомнил, что власти Польши сносят советские памятники, закрывают российские школы, а также изымают собственность России.
Как подчеркнул Володин, необходимо принять ряд мер против такой политики Варшавы.
«Кроме того, правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны», — говорится в сообщении политика.
Эти вопросы будут рассмотрены в понедельник, 22 мая, добавил он.
Ранее газета «Известия» писала, что глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев предложил внести поправки, запрещающие передвижение грузоперевозчиков из Польши по территории России.