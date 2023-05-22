В результате пожара в школе-пансионате в Гайане погибли 20 человек, сообщил департамент общественной информации правительства страны.

«С большой печалью сообщаем вам новость о пожаре в общежитии средней школы в городе Мадии... Число погибших в настоящее время составляет 20 человек», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что в Мадию вылетели пять самолётов для доставки медикаментов.

Ранее газета The New York Times писала, что лесные пожары на западе Канады наносят удар по канадской нефтегазовой отрасли, вынуждая компании сворачивать производство.