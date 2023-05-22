МИД Франции: новый пакет антироссийских санкций должен быть согласован к саммиту ЕС в июне

Новый пакет санкций Евросоюза против России должен быть согласован к саммиту ЕС в июне.

Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна по приезде на Совет министров иностранных дел в Брюсселе.

«Он вновь будет рассмотрен постоянными представителями в среду на этой неделе. Мы рассчитываем финализировать его как можно скорее — до конца июня (до саммита ЕС)», — цитирует её РИА Новости.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что дискуссии по новому пакету санкций против России в Евросоюзе продолжаются.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу ZDF заявила, что ЕС включит в 11-й пакет санкций против России более 90 компаний.