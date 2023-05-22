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Москва ожидает участия Мирзиёева в заседании Высшего Евразийского экономического совета

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В Москве ожидают участия президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в заседании Высшего Евразийского экономического совета, заявили в МИД России.
Москва ожидает участия Мирзиёева в заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • РИА Новости

«Ожидаем участия президента Узбекистана в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета 24—25 мая этого года», — сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона рассчитывает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Москву 25 мая для участия в сессии Высшего Евразийского экономического совета.

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