Москва ожидает участия Мирзиёева в заседании Высшего Евразийского экономического совета

В Москве ожидают участия президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в заседании Высшего Евразийского экономического совета, заявили в МИД России.

«Ожидаем участия президента Узбекистана в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета 24—25 мая этого года», — сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона рассчитывает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Москву 25 мая для участия в сессии Высшего Евразийского экономического совета.